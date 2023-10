"Contestiamo i dati sul turismo: smentiti dalla tassa di soggiorno"

"La tassa di soggiorno smentisce i dati sul turismo comunicati dalla Regione Marche riguardanti il comune di Grottammare". E’ questa la sintesi della nota stampa congiunta del sindaco Alessandro Rocchi e del vice sindaco e assessore al Turismo Lorenzo Rossi, dopo che mercoledì abbiamo anticipato i dati sul movimento turistico nei dieci comuni della provincia di Ascoli in base agli arrivi. Il dato che evidenzia il crollo del 50% delle presenze, è stato subito contestato dagli amministratori. "È impossibile che gli arrivi e le presenze siano diminuiti del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022 (472.152 presenze gennaio-agosto). Anche senza vedere i numeri, un dato del genere è inverosimile. Spieghiamo il perché di questa affermazione basandoci sui numeri della tassa di soggiorno incassata dal Comune: se nel 2022 le presenze totali nei soli mesi centrali di luglio e agosto sono state, secondo la Regione, 387.199, come è possibile che dalle strutture ricettive siano arrivati quest’anno addirittura 12.000 € in più di introiti, a fronte di un dato di 235.292 presenze da gennaio ad agosto 2023? Significa che Grottammare non avrebbe visto un turista per i primi sei mesi dell’anno ma addirittura dovrebbero essere anche diminuite del 60% le presenze di luglio e agosto". Oggi vi è, invece, l’intervento di Coldiretti: "Dobbiamo lavorare ad un’offerta turistica diffusa dove l’enogastronomia può diventare il traino della ripresa – afferma il presidente Stefano Mozzoni –. Se i dati provvisori verranno validati dall’Istat, anche a seguito delle contestazione mosse nelle scorse ore dal sindaco di Grottammare, che ha chiesto il riconteggio per presunte incongruenze, il Piceno scivolerebbe in seconda posizione con 2,57 milioni di presenze, superato di un soffio (2,59 milioni) dalla provincia di Pesaro Urbino".