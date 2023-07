Continua il grande caldo Temperature pericolose, la sanità in allerta: si pensa di nuovo alle Usca

Caldo estremo e prolungato per diversi giorni: le temperature iniziano a fare paura perché nocive alla salute. L’Ast di Ascoli da giorni sta proseguendo nella campagna di sensibilizzazione coinvolgendo tutte le istituzioni per fornire informazioni utili, consigli su come affrontare le possibili patologie derivanti dal grande caldo, partendo dai colpi di calore per arrivare ai casi più gravi che, fortunatamente, per il momento sono in numero molto ridotto. Per fornire qualche dato sullo stato del fenomeno finora registrato, nei pronto soccorso del Piceno sono stati registrati, nella settimana appena trascorsa, 40 accessi per ipotensione ed affaticamento nell’ospedale di San Benedetto su un totale di 675 accessi e 20 accessi per le stesse motivazioni all’ospedale Mazzoni di Ascoli su un totale di 565 accessi. Di questi fortunatamente solo 4 persone hanno richiesto qualche ora di osservazione e trattamento in reparto e poi hanno potuto essere dimessi e rinviati a domicilio con le indicazioni corrette.

Nei due nosocomi piceni sono stati messi in atto nuovi percorsi di rapida presa in carico in pronto soccorso per i malesseri provocati dal caldo, il Triage assegnerà un codice prioritario ed il paziente sarà collocato in una stanza dedicata tranquilla e fresca, sarà inoltre assicurata la fornitura di acqua a chi fosse impossibilitato a provvedere autonomamente. Per i pazienti anziani e disabili ospiti di strutture o assistiti a domicilio i mmg, gli infermieri ed i terapisti dell’Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) hanno aumentato gli accessi a casa per monitorare le loro condizioni e prevenire le patologie da calore.

Nelle strutture sanitarie dell’Ast è stata verificata la funzionalità dei condizionatori aumentandone, in alcuni casi, la dotazione nelle sale comuni. Nel frattempo a livello regionale si sta pensando di ricreare le squadre Usca, così importanti nel periodo della pandemia per non gravare sui pronto soccorso già presi d’assalto in tempi normali, soprattutto dai codici verdi.

"La nostra priorità è tutelare anziani e fragili– ha detto l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – abbiamo avviato anche le procedure per l’attivazione delle Usca per favorire l’assistenza domiciliare ed evitare accessi impropri nei pronto soccorso. Il nostro personale sanitario ha le professionalità e le competenze per gestire le situazioni di emergenza".

Valerio Rosa