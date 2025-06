Continua il restyling in centro. Il piano dell’amministrazione: si parte con piazza Arringo

Prima piazza Arringo. Poi, però, sarà presto anche il turno di piazza Viola e piazza Roma. L’amministrazione comunale intende riqualificare tre delle principali piazze cittadine. E i lavori partiranno a breve. Soprattutto per quanto riguarda piazza Arringo. L’intervento prevede un finanziamento di tre milioni da parte della Regione Marche, che però verrà erogato in due tranche: un milione e mezzo nel 2025 e l’altra metà nel 2027. L’intenzione del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli, invece, è dare avvio al cantiere subito dopo l’estate, prevedendo una fase unica. Pertanto, nel corso del consiglio comunale di martedì scorso è stato votato l’emendamento, proposto dallo stesso primo cittadino, alla variazione di bilancio per accendere un mutuo da un milione e mezzo di euro che possa consentire di avere già a disposizione tutti e tre i milioni previsti. Poi, quando arriverà la seconda parte del finanziamento dalla stessa Regione, si azzererebbe il gap.

"Le condizioni di alcune parti della piazza richiedono un intervento urgente, quindi questo intervento è prioritario per la nostra città – spiega il sindaco –. Procederemo con un unico lotto, anticipando quei soldi che arriveranno e che successivamente utilizzeremo per altre misure. Questa variazione di bilancio certifica la responsabilità politica e amministrativa di questa maggioranza, mostrando la capacità di variare in corsa e in base alle esigenze. In merito a piazza Arringo, verrà rifatta in travertino bianco e ringrazio il presidente Acquaroli che ci dà questa opportunità. Tra qualche settimana presenteremo il render ai cittadini. Una bella sinergia tra Comune, demanio e Regione consentirà di rigenerare la nostra splendida piazza. Da cinquant’anni non avevamo un investimento da parte della Regione per riqualificare la città, che da Cenerentola delle Marche è diventata ora un volano. Tutto questo dopo un isolamento politico durato per troppi anni".

Nel ‘Piano città’, poi, è prevista appunto la ristrutturazione di altre piazze. "Sta iniziando la progettazione di piazza Viola e piazza Roma – specifica Fioravanti -. Poi andremo avanti con la rigenerazione della Carbon, per cui tra qualche giorno si svolgerà un altro forum". Infine, il sindaco ha annunciato che a breve verrà inaugurato uno spazio destinato all’arte contemporanea all’interno dell’ex distretto militare, struttura nella quale si stanno allestendo anche i nuovi uffici comunali.

Matteo Porfiri