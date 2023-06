Continua la caccia ai fondi Pnrr Castelli: "Ascoli ci può rientrare"

Il percorso di Relluce iniziò già sotto l’amministrazione dell’allora sindaco Guido Castelli, oggi commissario straordinario per la ricostruzione. Il senatore, nel corso del suo intervento, ha annunciato la nuova possibilità del progetto Re+ di poter accedere ai fondi Pnrr, dopo l’esclusione dalla graduatoria dei programmi finanziabili. "C’è un cauto ottimismo per il recupero di quelle risorse – sostiene Castelli –. in questo momento è in atto una rimodulazione del Pnrr e senza fare eccessivi proclami possiamo dire che Ascoli ha le carte in regola per poterci rientrare. Ben 12-13 anni fa avevamo una discarica in emergenza, una società che boccheggiava e un conflitto perenne all’interno del territorio con San Benedetto. Nel tempo siamo riusciti a rimettere in piedi la società scegliendo un partenariato pubblico-privato. Ringrazio EcoInnova e PicenAmbiente. Nel 2016 elaborammo un documento, poi perfezionato da Fioravanti, che presagiva questo punto di arrivo. Nel 2018 lanciando la rete di imprese fu fatto un bel passo avanti. Adesso finalmente siamo in grado di farci carico dei problemi dei cittadini. Aver superato quelle criticità oggi ci permette di andare a favore di un cratere affaticato, fragile, ma in grado di essere la fucina di questo slancio. Il claim ‘com’era, come sarà’ è importante per dire al ministro Fratin che se deciderà di spendere quei soldi in questa direzione potrà ritenersi soddisfatto".

Presenti gli assessori regionali Stefano Aguzzi e Andrea Maria Antonini che hanno spiegato, all’interno della programmazione regionale, quanto Relluce sarà un sito fondamentale nel nuovo piano rifiuti delle Marche in cui saranno previste non più di 5 Ata posizionate in maniera strategica all’interno del territorio regionale. Inoltre a palazzo Raffaello si è pensato di lanciare lo sviluppo della prima Hydrogen Valley che sorgerà nella zona industriale di Offida sfruttando le aree già esistenti, ma dismesse, in modo tale da produrre il minor impatto possibile con l’ambiente circostante. Nella tavola rotonda non potevano mancare Stefano Pulcini (PicenAmbiente) e Andrea Zambrini (Ascoli Servizi Comunali). Quest’ultimo commenta: "Siamo stati il primo degli esclusi dai progetti finanziabili dal Pnrr linea 1b. Lo sviluppo partirà lo stesso ma saranno 17-18 milioni le risorse necessarie. Preghiamo il Governo di riconsiderare il nostro progetto. Abbiamo già attivato un discorso con l’università Politecnica delle Marche per un dottorato di 3 anni dove si potrà analizzare tutto l’ambiente della discarica".

mas.mar.