Continua la protesta dei trattori: "A Roma per i nostri diritti"

Roma, il mondo agricolo scende in piazza senza sigle sindacali per manifestare il loro dissenso alle politiche green dell’Ue per contrastare i cambiamenti climatici. La lunga protesta dei trattori va avanti. Ieri, gli agricoltori Piceni, circa 50, hanno raggiunto il Circo Massimo per manifestare il loro dissenso sventolando la bandiera italiana. Sul palco si sono avvicendati agricoltori provenienti da diverse regioni; oltre alla Marche c’erano quelli della Basilicata, Sicilia, Campania, Lazio, Liguria. I manifestanti erano provenienti da ogni parte: dal mare alla montagna hanno fatto sentire la loro voce, campanacci, urla e fischi la protesta è andata in scena. Abbiamo raccolto la testimonianza di Antonio Ricciotti che ha raggiunto Roma per protestare: "Al Circo Massimo eravamo circa 3.500 manifestanti del movimento ‘Cra agricoltori traditi’. È un mese e mezzo che protestiamo – ha ribadito –. Abbiamo lasciato le aziende, adesso siamo qui per protestare, ci hanno tolto dei fondi fondamentali per la nostra sopravvivenza".

m.g.l.