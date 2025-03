Continuano i furti di Land Rover a Grottammare. Una è stata rinvenuta nel foggiano dai carabinieri

E’ un periodo difficile per i possessori di Land Rover Sport, Vogue ed Evoque, poiché sono finite nell’occhio delle bande pugliesi che vengono a rubare lungo la Riviera Picena. Dopo il furto di due Land Rover Evoque, avvenuto la notte di sabato scorso a Grottammare, uno in via dei Piceni e l’altro in via Cairoli, si ha notizia del furto di una Land Rover Discovery Sport sempre nella stessa zona. Ci sono però aggiornamenti. Una delle due Evoque, dotata di satellitare e telepass, è stata rinvenuta nel foggiano grazie alla collaborazione dei carabinieri di quella compagnia, che ha permesso di rintracciare anche la Discovery Sport, sempre dotata di satellitare. In quest’ultima auto sono stati rilevati danneggiamenti ai finestrini e specchietti retrovisori. Nessuna traccia, invece, della seconda Evoque, un po’ più datata e sprovvista di satellitare. Le indagini dei militari dell’arma, a ogni modo, sono ancora in corso. Furti di Land Rover sono avvenuti, di recente, anche in altre regioni d’Italia.