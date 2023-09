Continuano le disinfestazioni

Anche nel mese di settembre continuano gli interventi settimanali di disinfestazione e derattizzazione. Nella notte tra il giovedì e il venerdì di ciascuna settimana del mese, gli operatori della ditta National Sanit srl, azienda incaricata del servizio, eseguiranno la disinfestazione periodica in tutte le aree verdi della città. Come da programma, la ditta effettuerà interventi di disinfestazione adulticida di zanzare, nonché la manutenzione, sostituzione e l’ampliamento della rete di esche e trappole derattizzanti. Le operazioni riguardano come ormai di consueto sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica oltre a tutte le aree pubbliche rilevate grazie alle segnalazioni dei cittadini, inoltrate di persona tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o con l’app Municipium. Per richiedere un intervento in aree che presentano particolare densità nella popolazione di insetti infestanti è possibile inoltrare una segnalazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito al piano terra della sede municipale di viale De Gasperi, oppure online, tramite app Municipium. Info sul sito del Comune.