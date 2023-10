Continue liti con gli autisti: assolta

Di interruzione di pubblico servizio era accusata una donna ascolana che si è sempre dichiarata innocente e che ieri, difesa dall’avvocato Fabrizia Cangemi, è stata assolta dal giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti. La donna risiede a Porta Maggiore, nei pressi della stazione ferroviaria dove sostano anche i bus. Da tempo lamentava che molti autisti hanno l’abitudine, col bus fermo, di lasciare acceso il motore causando disagi ai residenti costretta a sentire il rumore a lungo e respirare le emissioni. Più volte la donna è scesa in strada lamentandosi con gli autisti; ha segnalato questa abitudine anche alle autorità di pubblica sicurezza e al Comune, ma non ha ottenuto risultati. Nel 2020, all’ennesimo episodio di autobus lasciato fermo col motore acceso, è di nuovo scesa in strada chiedendo che fosse spento: nel frattempo ha chiamato i vigili urbani. "Mi ero allontanato per alcuni minuti per andare al bagno in attesa dell’orario di partenza della corsa verso San Benedetto, ma poi non sono riuscito a partire perché lei si è posizionata davanti all’autobus" ha raccontato al giudice Bondi Ciutti l’autista del bus durante il processo, aggiungendo che è dovuto rimanere lì a lungo. L’uomo ha riconosciuto quale autrice del gesto l’imputata presente aggiungendo che è riuscito a partire solo dopo l’intervento dei vigili che hanno identificato la ragazza. Ma la ricostruzione della difesa della donna è stata diversa. "La mia assistita non si è affatto posta al bus e ci sono le immagini video che lo testimoniano chiaramente e che abbiamo prodotto" ha detto l’avvocato.

p. erc.