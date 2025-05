"Continuiamo con questo lavoro"

Lorenzo Addarii non usa mezzi termini. Per lui, la promozione in Serie C è il frutto di un lavoro fatto bene. "La Sambenedettese ha fatto il suo dovere. Ha vinto sul campo con ordine, organizzazione e una squadra solida", ha dichiarato a margine della festa in piazza San Giovanni. Non si lascia travolgere dall’euforia: "La festa è stata bella, la gente era contenta. Ma ora bisogna pensare al prossimo anno". Addarii è netto anche sulla squadra: "Ci sono elementi validi, gente che ha dimostrato di sapere stare in campo. Bisogna tenere il blocco principale e continuare con il lavoro che stato brillantemente messo in campo da Massi, Palladini e da tutto il resto del gruppo".