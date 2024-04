Conto alla rovescia per la chiesa

La riapertura della chiesa di Sant’Agostino è attesa con trepidazione dai cittadini di Offida. Si confida nella riapertura dell’importante struttura, per la festa della Croce Santa, che si tiene il 3 maggio. In questi giorni sono in corso i lavori per lo smontaggio della grande gru, poi si passerà al riarredo della chiesa e successivamente al trasferimento delle reliquie, attualmente custodite nella chiesa della Collegiata. Il Comune di Offida ha approvato i lavori per il restauro e il risanamento conservativo della chiesa ex Convento Sant’Agostino con cappella del Miracolo Eucaristico. L’intervento straordinario, autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, è stato interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quota Otto per mille anno 2017. La spesa è stata di 2,7 milioni di euro. C’è molta attesa per la chiesa del Miracolo Eucaristico rappresenta un fulcro dal punto di vista religioso per Offida, che travalica anche i confini marchigiani.