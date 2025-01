Contrada San Giovanni, legnaia va a fuoco: attimi di paura

Momenti di preoccupazione si sono vissuti nella tarda mattinata di ieri nella zona rurale di contrada San Giovanni a Montefiore dell’Aso per l’incendio di una legnaia adiacente l’abitazione del proprietario. È accaduto poco prima delle ore 13 di ieri nella località collinare del Piceno. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto con sette uomini e tre automezzi. L’incendio, sviluppatosi all’interno di un capanno, ha interessato un forno a legna ed una legnaia. Le fiamme hanno distrutto la copertura del manufatto di legno e due annessi. Dopo aver estinto l’incendio con l’ausilio di liquido schiumogeno, i pompieri hanno rimosso la tettoia e provveduto alla separazione dei materiali bruciati per compiere la bonifica dell’intera zona. Le operazioni si sono protratte per alcune ore al fine di mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’incendio. Non ci sono state persone contuse.