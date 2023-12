Contrada Valentino, ecco il presepe

Aperto il presepe del comitato permanente Cabbiano Valentino, in contrada Valentino a Castel di Lama. Come da tradizione, anche quest’anno è stato inaugurato il piccolo presepe, che si trova lungo la strada provinciale Mezzina e che viene allestito ormai da 14 anni. Per l’occasione oltre i residenti è intervenuto anche il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio e il parroco don Paolo Sabatini. I presenti hanno sottolineato che il presepe quest’anno è dedicato a tutti i bambini del mondo. Attorno al mondo c’è un "girotondo" di bambini che rappresentano le varie razze, i popoli e le diverse condizioni. m.g.l.