Contrada Valle Piana abbandonata: degrado e discariche a cielo aperto

Ogni piccolo angolo di territorio in stato di abbandono si presta per creare una discarica. In contrada Valle Piana, a Porto d’Ascoli, tra un’azienda e l’altra, ci sono piazzali asfaltati attorno ai quali con ci sono insediamenti artigianali o industriali, ecco allora che la gente ne approfitta per scaricare rifiuti tra i cespugli di rovi che si sono impadroniti dello spazio. Vi sono stati scaricati scaffali di legna e di metallo, sacchi pieni di rifiuti vari, centinaia di bottiglie di plastica, rifiuti edili, pannelli di laminati, secchi di plastica che contenevano vernici e perfino il paraurti anteriore di una utilitaria. Tutt’attorno frammenti di vetro e materiale lavorato di ferro. Una vera discarica a cielo aperto. Materiali che dovevano essere differenziati e smaltiti in discarica e che invece sono stati abbandonati da persone incoscienti a danno dei cittadini di San Benedetto. Quel materiale, adesso, dovrà essere portato via da personale addetto che non lo farà gratuitamente, ma il lavoro e lo smaltimento sarà a carico del Comune e quindi dei contribuenti.

Un modo di fare sconsiderato di persone irresponsabili e incivili, persone che non hanno rispetto per l’ambiente e per la città e che approfittano di spazi isolati per compiere simili scempi.

ma.ie.