Contrada Visciole, la strada ridotta come una groviera

La strada che costeggia il Tesino sul versante sud, in contrada Visciole, comune di Ripatransone, è una sorta di terreno minato, piena di buche anche molto profonde, che la rendono pericolosa. Si tratta di una carreggiata che da contrada Bore Tesino di Grottammare, prosegue verso ovest costeggiando il corso d’acqua ed è transitata principalmente dai vivaisti che lavorano nei terreni adiacenti e dai residenti nelle case coloniche della vallata. Del manto d’asfalto sono rimaste tracce a macchia di leopardo. Ora il Comune è alla ricerca di fondi per sistemarla. A grandi spanne per rimettere in ordine tutto il tratto danneggiato dal passaggio dei camion, dalle piogge e dall’acqua proveniente dalle irrigazioni a fronte strada, servirebbero almeno 400 mila euro. L’amministrazione comunale, negli ultimi tempi, ha investito oltre un milione di euro per le manutenzioni su diverse strade ed ha, ultimamente, disposto un finanziamento di 300 mila euro per sistemare la strada Santa Maria a Mare e sono in corso lavori per altri 150 mila euro per la Santo Stefano. Va ricordato che Ripatransone ha oltre 40 km di strade comunali da tenere sotto controllo che richiedono risorse economiche ingenti.