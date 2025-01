’Contrasto al disagio giovanile’, successo per le lezioni di scacchi

Successo di partecipanti alle lezioni per principianti e partite libere di scacchi che hanno preso il via a Monteprandone. Tante persone hanno partecipato alla prima iniziativa del progetto ’Buona la seconda’, coordinato dall’associazione ’Cose di questo mondo Aps’ e reso possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il progetto, ammesso a contributo nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di progetti ’Contrasto al disagio giovanile’, pubblicato dalla Fondazione a valere sul Piano pluriennale 2023-2025, prevede la realizzazione di lezioni per principianti e partite libere di scacchi riservate a persone di ogni età. L’appuntamento, coordinato dall’Associazione Amici Opg, è presso il Centro Pacetti ogni giovedì dalle 17 alle 19 fino al 5 giugno 2025. Per partecipare, in maniera gratuita alle attività, occorre contattare il numero 3442229927. Le iscrizioni sono ancora aperte.