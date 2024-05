Contratti di sostituzione ferie, le sigle chiedono un incontro all’Ast

Sulla notizia che la direzione della Ast di Ascoli intenderebbe assumere, a tempo determinato, 20 operatori del ruolo sanitario per consentire la fruizione delle ferie estive al personale dipendente, avendone data informazione alle rappresentanze sindacali intervengono Cgil, Cisl, Uil Fials, Nursing e Ugl definendola "assolutamente non rispondente al vero in quanto, non solo non è stato indetto da parte della direzione alcun confronto su tale argomento, ma, addirittura, è giunta solo lunedì, a posteriori, l’informativa sindacale del caso, in netto contrasto con la norma contrattuale".

I sindacati lamentano "violazione alle norme contrattuali, per cui il provvedimento summenzionato è da considerarsi sospeso nell’efficacia"; chiedono quindi l’immediata apertura del confronto sul Ptfp e sugli andamenti occupazionali. I sindacati ricordano che tra pochi giorni la direzione intenderebbe aprire il nuovo servizio di Ospedale di Comunità "per il cui funzionamento serviranno minimo 6 infermieri e 6 OSS, si capisce perfettamente quanto siano inadeguate le assunzioni programmate dal dirigente del servizio infermieristico tanto da essere oramai certi che ci troveremo nei prossimi giorni di fronte ad un ulteriore macroscopico depauperamento della sanita pubblica del territorio con i gravissimi riflessi sulla collettività e sul personale, stremato dall’attuale critica situazione che ha altresì comportato un profondo deterioramento delle condizioni ambientali in tutte le unità operative" scrivono i sindacati in una nota unitaria. Anche Nursind e Usb chiedono "di rivedere completamente il piano, coinvolgendo le organizzazioni sindacali". "Innanzitutto, il piano ferie è stato presentato senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, nonostante le nostre ripetute richieste di confronto. Inoltre, il piano stesso presenta diverse criticità: la matrice dei turni è stata stravolta rispetto agli anni passati, creando disagi e confusione tra i dipendenti che si erano già organizzati per le proprie ferie; il piano ferie non include informazioni essenziali come il numero di maternità, aspettative, infortuni, malattie lunghe, comandi e permessi legge 104; la categoria degli operatori sanitari è quella più colpita dalla carenza di personale, che rischia di aggravarsi ulteriormente durante l’estate. Non essendoci né una graduatoria di concorso, né un avviso in essere, reperire talI figure sarà impossibile" concludono Nursind e Usb.