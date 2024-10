"Contratti non prorogati, siamo al limite"

"La direzione della nostra Azienda Sanitaria Territoriale ha deciso di non prorogare gli 11 infermieri ed i 14 operatori sanitari in servizio a tempo determinato con scadenza contratto 31 ottobre 2024". Ne danno notizia Cgil, Cisl, Nursing Up, Fials e Ugl Salute esprimendo grande preoccupazione per la sorte di questi lavoratori, così come lo ha fatto un altro sindacato della sanità, il Nursind. "Tale inaccettabile decisione, dettata unicamente dalla spasmodica necessità di risparmiare risorse finanziarie, comporterà l’ennesima gravissima disfunzione organizzativa con gravi ripercussioni sui turni di lavoro, sui malcapitati utenti e soprattutto sulla oramai derelitta sanità pubblica del Piceno". Cgil, Cisl, Nursing Up, Fials e Ugl Salute ricordano che la programmazione di assunzioni del personale, deliberata dall’Ast prevede l’assunzione di 7 operatori sanitari utilizzando la graduatoria di mobilità esterna. "La direzione, in dispregio alla normativa disciplinante le citate assunzioni, ha provveduto ad assumere solo una unità, peraltro già in servizio nell’Ast di Ascoli". Per il sindacato Nursind questa situazione sta mettendo in seria difficoltà decine di lavoratori che, per garantire assistenza presso l’Ast, hanno stipulato contratti di affitto nella zona. "I reparti sono allo stremo e il personale è esausto. Tra soli 3 giorni, decine di professionisti che mantenendo in vita reparti già in sofferenza potrebbero trovarsi senza lavoro. La domanda è una sola: cosa succederà dopo il 31 ottobre?". Nursind chiede All’Ast di Ascoli di fornire risposte chiare e immediate. "Mentre Halloween si avvicina, speriamo che l’Ast non trasformi una notte di scherzi in una realtà senza personale sanitario. Senza il rinnovo dei contratti, chi rimarrà ad offrire la propria professionalità e assistenza ai pazienti?".