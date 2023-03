Contratto a tempo determinato in calzaturificio

Calzaturificio di Monte Urano ricerca addetto alla sfibratura per lavorazione saldata in industria di calzature. Nel dettaglio addetto all’applicazione di fondi-sfibratura e calzera montafianchi di calzature. Il candidato dovrà essere automunito. La proposta di contratto è per un contratto a tempo determinato, inizialmente di tre mesi ma trasformabile. Si tratta di un lavoro con orario a tempo pieno continuato. Chi è interessato può inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 19248 a [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento è infatti quello di Fermo. Di seguitogli altri recapiti che possono servire al candidato, anche per ricevere ulteriori informazioni. Pec: [email protected]

Telefono: 0734254756 - 0734254770