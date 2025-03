Contributi alle famiglie, bando in scadenza. Ecco come fare domanda per gli aiuti

Il 26 marzo è la data ultima per richiedere il contributo previsto dalla legge regionale a favore delle famiglie monogenitoriali o numerose con figli minori e un Isee basso. A marzo, scade anche l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico. La scadenza per presentare domanda è il 28 marzo. Gli interventi a favore delle famiglie con scarso reddito che possono essere sostenute finanziariamente dalla legge regionale sono: donne sole in stato di gravidanza o con figli non riconosciuti dall’altro genitore e di nuclei monogenitoriali in difficoltà; famiglie con 3 o più figli (di cui almeno uno minore); cittadini residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 con Isee ordinario non superiore a 6.947,33 euro. Per il contributo alle famiglie con persone con spettro autistico le domande vanno presentate all’Ambito Sociale Territoriale 21.