Contributi per aiutare le famiglie

Un aiuto concreto a 72 famiglie del territorio, per un totale di oltre 33mila euro. Il Comune di Ascoli, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII, ha liquidato in questi giorni i contributi per la famiglia relativi alla legge regionale numero 30 del 1998. La ripartizione dei fondi è avvenuta in questo modo: a 41 beneficiari sono andati complessivamente 13.427,71 euro a titolo di sostegno economico per la fruizione dei servizi ricreativi extrascolastici o attività di sostegno ai compiti. Oltre 19mila euro, invece, sono stati assegnati a 31 famiglie con tre o più figli attraverso la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento o altri interventi economici. "L’ennesimo aiuto concreto – spiega, con entusiasmo, il sindaco Marco Fioravanti – che mettiamo in campo per le famiglie che si trovano in uno stato di difficoltà, attraverso l’attività dell’Ambito. Nell’ottica di un welfare moderno e inclusivo, crediamo sia fondamentale sostenere la natalità e dare un contributo per le attività extrascolastiche dei figli, per garantire a ogni bambino l’accesso a tutti gli strumenti per un’educazione e una formazione di qualità". "Vogliamo dare un segnale importante sul tema della natalità e i contributi dell’Ambito Territoriale Sociale vanno in questa direzione, in un momento storico che richiede un supporto ai nuclei familiari" prosegue il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni. Tra gli aiuti, ad esempio, il bonus destinato ai nuovi nati, che è stato presentato proprio la scorsa settimana. Si tratta del contributo a fondo perduto, ‘una tantum’, per i bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025, residenti nel territorio comunale ascolano. Una misura, finanziata con fondi propri dall’amministrazione, diventata strutturale e che sarà a disposizione delle famiglie anche nel 2025.

m.p.