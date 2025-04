Contributi per i disabili gravissimi

Arrivano i contributi regionali, per l’anno 2024, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Ascoli e prevede due scadenze: la prima è fissata tra un paio di mesi, al prossimo 6 giugno, termine entro il quale va presentata la domanda per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima alla commissione sanitaria provinciale operante presso l’Ast ascolana.

La seconda è fissata invece un mese dopo, per il 15 luglio, termine entro cui inviare la richiesta di contributo al Comune. "Ringrazio la Regione Marche per questo intervento importante - spiega il sindaco Marco Fioravanti -, che sostiene le persone più fragili. Il contributo regionale si inserisce in una serie di azioni in favore delle fasce della popolazione maggiormente in difficoltà".

"Le persone con disabilità gravissima – aggiunge il vicesindaco e assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni – avranno la possibilità di accedere a questo contributo regionale. Per ogni informazione o supporto nella compilazione delle domande – spiega ancora l’assessore dell’Arengo – è possibile rivolgersi al Servizio delle politiche sociali contattando i numeri pubblicati nell’avviso. È anche possibile rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico per avere la modulistica".

