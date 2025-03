Contributi per le famiglie più fragili

Finanziamenti in aiuto alle famiglie più fragili. Sono aperti i termini per l’accesso ai contributi, riservati per il sostegno alle famiglie finalizzati al superamento di situazioni di disagio sociale o economico e ad evitare il ridimensionamento del progetto di vita familiare. Per prendere visione dell’ avviso completo e scaricare il modello di domanda consultare il sito dell’Unione di Comuni Vallata del Tronto al seguente link: https://www.unionecomunitronto.it/uncomvaltr/po/mostra_news.php?id=344&area=H La domanda compilata secondo apposita modulistica e corredata dalla documentazione richiesta va presentata negli sportelli sociali dei propri Comuni di residenza o trasmessa via pec all’indirizzo: protocollo@pec.unionecomunitronto.it entro e non oltre le 18, del 28 aprile 2025. Lo sportello sociale è attivo a Offida il martedì dalle ore 8 alle 12, in Via Vannicola n. 5.