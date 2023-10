Contro i divieti del Covid ’Mail bombing’ alla polizia

La valanga di mail che nei primi mesi del 2021 è arrivata alla casella di posta certificata della polizia stradale è configurabile come comunicazione ufficiale contro le sanzioni amministrative elevate o uno stratagemma per intasare la casella, rallentandone il funzionamento fino a bloccarla per due giorni? Questa risposta deve dare il processo in corso davanti al tribunale di Ascoli che vede 21 persone imputate di interruzione di pubblico servizio. Siamo in pieno Covid. Quel giorno oltre 100 persone si radunarono nel piazzale antistante l’hotel Quadrifoglio a Porto d’Ascoli, nei pressi dell’uscita dell’Ascoli-Mare. Le norme anti Covid vietavano assembramenti, per cui intervenne la polizia stradale che identificò tutti i presenti e agli stessi successivamente venne notificata una sanzione amministrativa di 400 euro.

I soggetti in questione, contrari alle restrizioni imposte dal Governo a causa della pandemia rifiutavano le stesse, figuriamoci la multa per aver dato vita ad un assembramento. Per cui hanno inviato una valanga di mail alla casella istituzionale di posta certificata della polizia stradale. "Quelle mail erano ridondanti, inviate ripetutamente ad una valanga di indirizzi mail; ognuna di quelle, tantissime, mail conteneva allegati pesanti, e venivano inoltrate sempre alla nostra casella di posta elettronica" ha raccontato al giudice Barbara Bondi Ciutti il dirigente della polizia stradale di Ascoli Luca Iobbi. Una quantità di mail ritenuta "mailbombing" che ha causato forti rallentamenti alla casella postale della Stradale, financo a bloccarla completamente nelle serate del 6 e 7 aprile, tanto da dover richiedere interventi tecnici per ripristinarne il funzionamento. Per l’accusa è stato fatto deliberatamente. Per la difesa invece era solo il sacrosanto diritto dei soggetti in questione di opporsi alla sanzione amministrativa comminata per via dell’assembramento del 31 gennaio al Quadrifoglio. "Tanto più che le mail, inviate anche a fantomatiche organizzazioni a livello mondiale, contenevano frasi senza senso e per questo non le abbiamo prese in considerazione come ricorso contro le sanzioni" ha precisato Iobbi. Tra le persone finite sotto processo ci sono sambenedettesi, abruzzesi e un’ascolana difesa dall’avvocato Di Feliciantonio.

