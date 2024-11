Contro la violenza sulle donne ecco il programma di Nuova Linfa

L’amministrazione Comunale di Cupra Marittima ha affidato all’associazione Nuova Linfa l’onere di occuparsi, attraverso il teatro, la musica e la danza, della lotta contro la terribile piaga della violenza contro le donne. Mercoledì 27 novembre alle ore 21.15 va in scena, a ingresso gratuito al Cinema Margherita "Iride", il nuovo spettacolo dell’Associazione scritto e diretto dal regista Simone Amabili. Contestualmente allo spettacolo teatrale si lega anche un corso di autodifesa femminile, gratuiti, promosso dall’associazione "Karate Italia Gichin Funakoshi" tenuto dal maestro Domenico Bonatesta rivolto a tutte le donne dai 14 anni di età della durata di quattro lezioni che si terranno presso la palestra dell’Istituto comprensivo dalle 19 alle 20 da mercoledì prossimo. La protagonista di Iride è Veronica (Silvia Crescenzi). I messaggi intessuti nelle parole pronunciate dai vari personaggi di questa vicenda saranno ulteriormente rafforzati dalla musica e dalla danza grazie alle basi originali di Tommaso Paci e ad una colonna sonora che prenderà vita e corpo grazie agli interventi danzanti legati alle emozioni provate dai personaggi principali.

La voce dal vivo sarà di Daniela Ripani che omaggerà Cindy Lauper e Whitney Houston mentre a occuparsi delle coreografie è stata la coreografa di Nuova Linfa, Francesca Siragusa, guida e componente del corpo di ballo, composto oltre a lei da Serena Biocca, Chiara Poli, Aurora Biocca e Margherita Sargo che danzeranno spaziando da Sia ad Ennio Morricone fino a Billie Eilish e Lady Gaga per concludere con Birdy. Non mancheranno i sette colori dell’iride, gestiti dalla regia tecnica di LC Service, che appariranno prepotentemente in scena quale il filo rosso di questa storia capace di viaggiare tra sogno e realtà. Per info e iscrizioni al corso antiviolenza telefono 331.6387276.

