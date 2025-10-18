Contro lo sfruttamento: "Dai caporali alle prostitute: i cittadini aprano gli occhi"

Oggi, 18 ottobre ricorre la XIX Giornata Europea contro la tratta di esseri Umani. Nella circostanza abbiamo incontrato Fabio Sorgoni, responsabile, per la cooperativa On the Road, dell’area Tratta e Sfruttamento. Sorgoni è anche coordinatore dei progetti antitratta Asimmetrie nelle Marche, Abruzzo e Molise e contro lo sfruttamento lavorativo nelle Marche. On the Road lavora da più di 30 anni sulla strada, aiutando le persone costrette a prostituirsi ad uscire dallo sfruttamento.

Sorgoni, com’è cambiato il fenomeno dello sfruttamento e qual è oggi la situazione?

"Trenta anni fa sulla Bonifica c’erano decine di donne albanesi e nigeriane, e transessuali brasiliane, poi sono arrivate le donne dall’Est Europa e nel 2015-2018 ci sono stati moltissimi arrivi dalla Nigeria: persone sfruttate nella prostituzione e che lavorano anche negli appartamenti e negli alberghi, soprattutto dopo il Covid. Noi continuiamo ad andare in strada, e anche nelle case, offriamo il nostro aiuto sanitario, cerchiamo di creare una relazione di fiducia che possa portare alla decisione di lasciare la prostituzione ed entrare nei nostri programmi di protezione (casa di accoglienza, corsi di lingua, formazione professionale, lavoro). Oggi gran parte dei contatti tra prostitute e clienti passano dal web, che è anche utilizzato per reclutare persone nei loro paesi (Cyber-trafficking) e diventa sempre più difficile entrare in contatto con loro. Il fenomeno è meno visibile, ma continua ad esistere".

Perché è difficile per chi si prostituisce smettere ed entrare nei vostri programmi di protezione?

"Molte persone hanno grossi debiti da restituire, e se non pagano le organizzazioni si vendicano sulle famiglie nei paesi di origine. E poi non è facile trovare dei lavori alternativi, che consentano di vivere e mandare somme a casa, dove molte hanno anche figli e famiglie che dipendono da loro".

Oggi si parla molto di caporalato, sfruttamento lavorativo. Ci sono legami con la tratta di persone?

"Assolutamente sì. In molti Paesi del nord Africa (Tunisia, Marocco, Egitto), Africa Subsahariana (Nigeria, Costa D’avorio, Burkina Fasu. ..), Asia meridionale (India, Pakistan, Bangladesh) ci sono persone che sono costrette a partire, per molti motivi: guerre, discriminazioni, persecuzioni, povertà e oggi anche conseguenze della crisi climatica".

Come funziona in quelle zone?

"In questi paesi sono attive delle agenzie che organizzano i viaggi chiedendo molti soldi. Si può arrivare anche in aereo, se ad esempio si è inseriti nel Decreto Flussi. Quindi si arriva regolarmente. Ma poi in Italia le aziende che avevano promesso il lavoro non mantengono l’impegno (e non subiscono conseguenze, anzi per molte questo è un business perché vengono pagate con i soldi del migrante) e la persona diventa irregolare e ha sulle spalle debiti che possono arrivare anche a 20-30.000 euro, con interessi mensili del 10-20%. A questo punto non ci sono alternative ad accettare ogni lavoro. E qui entrano in gioco i caporali, che possono essere anche organizzati in vere e proprie aziende, cooperative. Li assumono e li mettono al servizio di datori di lavoro".

Cosa prevede la legge in merito?

"La legge italiana dice che non solo i caporali, ma anche i datori di lavoro sono colpevoli di sfruttamento. Ecco perché negli ultimi tempi anche aziende importanti, noti marchi del Made in Italy, sono accusati di caporalato. La legge italiana impedisce agli immigrati irregolari presenti in Italia che hanno un lavoro di regolarizzarsi e molti sono diventati irregolari per questioni amministrative, burocratiche. Di fatto così si fa un piacere a chi cerca soggetti ricattabili, che devono accettare ogni cosa".

C’è la legge, ci sono le istituzioni, e poi però ci sono anche la forza e l’importanza dei singoli. Cosa possono fare i cittadini per contribuire alla lotta alla tratta?

"Moltissimo. A partire dal rifiuto della narrazione che vede nel migrante il nemico, che è la ragione per cui vengono emarginati, non trovano casa e lavoro e non hanno alternative ad affidarsi agli sfruttatori. I cittadini devono chiedersi da dove vengono i prodotti che comprano per poi fare scelte etiche. La Fast Fashion (vestiti usa e getta) si basa sullo sfruttamento, la passata di pomodoro sottocosto lo stesso, se il lavaggio a mano dell’auto costa pochi euro è perché il ragazzo prende 20 euro al giorno".

Stesso discorso vale per le schiave che vediamo in strada.

"Certo. Chi va con le persone che si prostituiscono si deve fare delle domande: quanti anni ha questa ragazza? Perché sta qui sulla strada? Bisogna dire chiaramente ai clienti che si rendono complici della tratta e dello sfruttamento".

Marcello Iezzi