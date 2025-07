Contro l’odioso reato di abbandono torna il decalogo dell’Enpa

Ogni estate, migliaia di animali vengono abbandonati. Per questo motivo, oggi e domani l’Enpa coinvolgerà 100 piazze in tutta Italia, con eventi informativi, materiali, consigli utili e occasioni per sostenere concretamente chi ogni giorno combatte in prima linea contro l’abbandono. Peccato che questa lodevole iniziativa manchi in Abruzzo e nelle Marche. Se si vuole partecipare ai banchetti, fare donazioni, informarsi meglio, le località più vicine ad Ascoli sono in Umbria: Perugia, Citta’ di Castello e Gubbio. (Info www.enpa.org). L’Enpa ricorda che "l’abbandono di animali è punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Se l’abbandono avviene su strada aumenta la pena fino a un terzo. In caso di utilizzo di veicoli, è prevista anche una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria: la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno". Va inoltre considerata "la responsabilità civile: se l’animale abbandonato provoca un danno – ad esempio in un incidente stradale – chi lo ha abbandonato può essere ritenuto civilmente responsabile". L’Enpa ha diffuso un decalogo antiabbandono: "Se assisti a un abbandono – dicono i volontari – non girarti dall’altra parte. Raccogli le prove (foto, video, targa) e denuncia subito al 112. Non tutti gli animali vaganti sono abbandonati. Molti gatti liberi appartengono a colonie feline tutelate dalla legge. Prima di raccoglierli, accertati che siano davvero in difficoltà. In caso di animale selvatico ferito o in difficoltà, chiama il 1515, evitando comportamenti che possano stressare l’animale (luci forti, rumori, contatto fisico non necessario)".

ele. gr.