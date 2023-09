Controlli a tappeto della polizia. Due arresti per droga in riviera. Ad Ascoli denunce per truffe online

Due persone sono state arrestate dal personale del commissariato di San Benedetto per spaccio di sostanze stupefacenti ed altre sono state segnalate all’autorità amministrativa per possesso di droga. L’operazione rientra nell’ambito di un più articolato servizio di monitoraggio del territorio predisposto dalla polizia di Stato a livello provinciale, in particolare nella città di Ascoli e di San Benedetto, durante il quale, nell’ultima settimana, sono stati istituiti circa 50 posti di controllo lungo le principali arterie e nei centri abitati delle due località, per assicurare ai residenti un fine stagione all’insegna della tranquillità. Riflettori puntati principalmente nei luoghi della Movida. A San Benedetto il personale del commissariato di pubblica sicurezza ha istituito 15 posti di controllo nei quali sono stati sottoposti a verifica 145 veicoli e identificate 230 passeggeri. Oltre ai due arresti e alle tre persone segnalate per detenzione di droga, gli agenti hanno elevato anche alcune sanzioni per inosservanza al codice della strada. In Ascoli, invece, i posti di controllo sono stati 21 con 345 persone identificate che viaggiavano a bordo di 156 veicoli. Gli operatori della polizia stradale di Ascoli Piceno, invece, hanno ritirato 4 patenti di guida, sequestrato 3 veicoli ed elevato 151 sanzioni per inosservanza al codice della strada. Il posto di polizia ferroviaria di San Benedetto ha messo in campo 18 pattuglie che hanno identificato 293 persone di cui 39 stranieri. La sezione di polizia postale di Ascoli ha ricevuto 4 denunce per varie forme di truffe informatiche tramite l’impiego di telefonini. Una persona e stata invece denunciata all’Autorità Giudiziaria per truffa on line, per aver indotto la vittima, tramite e mail, a rivelare informazioni private utili al compimento della truffa.

ma. ie.