Controlli a tappeto. Tifoso con razzi, mazza e cocaina. C’è il daspo di 5 anni

Blitz della Squadra Mobile della Questura di Ascoli che ha denunciato un 38enne tifoso dell’Ascoli trovato in possesso di materiale esplodente, armi improprie e cocaina. L’operazione rientra nei controlli straordinari disposti per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza in vista dei derby tra Ascoli e Sambenedettese, in programma domani al Del Duca e mercoledì prossimo al Riviera delle Palme, considerati ad alto rischio per l’ordine pubblico. Da giorni le forze di polizia sono impegnate in un lavoro di indagine e controllo del territorio volto a garantire il più alto livello di sicurezza possibile in vista delle sfide fra Ascoli e Samb.

Gli agenti della Sezione Antidroga e Crimine Diffuso, dopo aver raccolto informazioni su una possibile detenzione di materiale pericoloso legato all’ambiente delle tifoserie, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo, conosciuto nell’ambiente del tifo bianconero. All’interno di un locale di pertinenza della sua abitazione sono stati rinvenuti numerosi petardi, razzi, fumogeni e altri articoli pirotecnici di elevata potenza offensiva, per un totale di circa otto chilogrammi di polvere da sparo. Tutto il materiale, secondo gli investigatori, sarebbe stato destinato a essere utilizzato in occasione di manifestazioni calcistiche. Nel corso dell’operazione, la polizia ha scoperto anche una mazza da baseball in legno e un passamontagna con il logo ’Ascoli 1898’, oltre a sette grammi di cocaina già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Le successive verifiche, estese anche al veicolo del 38enne, hanno permesso di recuperare altre armi proprie e improprie, secondo la Questura atte ad offendere.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per fabbricazione e commercio di materiale esplodente, detenzione abusiva di esplosivi, possesso di armi improprie e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il Questore di Ascoli Fusco ha inoltre disposto nei suoi confronti un nuovo provvedimento di Daspo, che gli vieta per cinque anni di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. La Questura tiene a far sapere che le attività di controllo e prevenzione proseguiranno senza sosta nei prossimi giorni. L’obiettivo è garantire che i derby tra Ascoli e Sambenedettese si disputino in piena sicurezza, nel rispetto dei cittadini e dei veri appassionati di sport, all’interno di un clima sereno e privo di episodi di violenza.

Peppe Ercoli