Controlli, carabinieri del Nas multano azienda vinicola

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas) ha condotto in tutta Italia una vasta campagna di controllo nel settore di produzione e commercializzazione dei vini, in occasione al periodo stagionale di raccolta della materia prima e avvio della fase produttiva dei prodotti vinosi. Nelle Marche controlli in 45 attività operanti nella produzione e commercializzazione di prodotti vinosi e alcoolici di cui 29 aziende agricole con annesse cantine vinicole e 16 negozi di vendita al minuto (enoteche e supermercati).

Ad Ascoli sei controlli e una persona segnalata all’Autorità Amministrativa e Sanitaria (inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale). Ad Ancona 17 controlli e tre campioni prelevati (tutti in attesa di esito analitico); sette le persone segnalate all’Autorità amministrativa e sanitaria (per aver omesso di predisporre idoneo piano di autocontrollo Haccp, in alcuni casi non aver attuato parte dello stesso piano di autocontrollo e per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale); due i verbali di contestazioni amministrative per una somma pari a 4mila euro A Macerata sette controlli e un campione prelevato (in attesa di esito analitico); una persona segnalata all’Autorità amministrativa e sanitaria per riscontrate inadeguatezze sotto l’aspetto igienico-sanitario-strutturale. Infine a Pesaro sono stati 14 i controlli e tre i campioni prelevati (in attesa di esito analitico); una persona segnalata all’Autorità Amministrativa.