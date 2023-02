"Male che va si fa un’assemblea". Questa la risposta che l’amministratore di condominio sambenedettese ha dato al costruttore co indagato che cominciava a temere le mosse dei residenti dei condomini che si stavano rendendo conto che nelle loro proprietà qualcosa non andava: "Se questi dicono che non è stato autorizzato niente che faccio?". E’ carpendo queste conversazioni telefoniche che gli agenti della Guardia di Finanza hanno deciso di fare sopralluoghi nei condomini verificando che erano state emesse fatture da parte dell’impresa costruttrice in favore della società dell’amministratore sambenedettese che li gestiva. Si trattava di ingenti importi che hanno determinato alla successiva cessione del credito attraverso l’inserimento nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e successiva monetizzazione da parte dell’impresa edile riscontrando l’inesistenza delle opere edili dichiarate come eseguite dall’amministratore di condominio e dal tecnico compiacente. I controlli delle fiamme gialle hanno riguardato 12 condomini a San Benedetto, Monsampolo, Monteprandone e Martinsicuro dove non era nemmeno stato esposto il cartello di inizio lavori come prevedono le norme sui cantieri. Alcuni proprietari di appartamenti a Monteprandone e San Benedetto hanno presentato esposti dopo aver notato anomalie riguardanti la presenza nei loro cassetti fiscali di crediti privi di ogni giustificazione. Una donna ha riferito di aver trovato un credito fiscale di 13mila euro ceduto alle società degli indagati e che successivamente è stato verificato che la stessa cosa era accaduta ai vicini di casa. Ne hanno chiesto conto all’amministratore di condominio e lui ha spiegato che era stato tutto formalizzato tramite contratto stipulato con le due ditte e che i lavori sarebbero iniziati a breve. La donna ha poi aggiunto che nessun intervento è stato eseguito al palazzo. Riguardo un condominio in via Maffei a San Benedetto, la Guardia di Finanza ha verificato l’esistenza di fatture create al fine di giustificare formalmente il passaggio di denaro che dalla società dell’architetto di Martinsicuro veniva depositato temporaneamente nel conto del condominio per poi essere destinato immediatamente al pagamento della quota residua del 10% alla società dell’amministratore di condominio. Anche in questo caso, però, intorno al palazzo non sono mai stati montati i ponteggi per eseguire l’intervento.

p.erc.