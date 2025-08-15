Controlli speciali per Ferragosto: "Insieme per la sicurezza in mare"

Appello del comandante della capitaneria di porto di San Benedetto Giuseppe Quattrocchi per un Ferragosto sicuro. "Abbiamo messo in campo il miglior dispositivo per affrontare il clou della stagione. Il personale della guardia costiera è a disposizione della collettività". Quattrocchi ha ricordato che per qualsiasi emergenza in mare occorre chiamare il numero blu 1530, attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale o, in alternativa, il numero unico di emergenza europeo 112, comunicando il tipo di emergenza richiesta. "Per noi questo è il periodo più impegnativo. Nel fine settimana l’impiego di tre unità navali: due motovedette e un battello pneumatico con un presidio in mare e a terra a Porto San Giorgio e a Cupracon pattugliamenti giornalieri". Oltre il 30% del personale della capitaneria di San Benedetto sarà in servizio anche nella giornata di oggi per garantire a tutti la massima sicurezza. "La sicurezza dev’essere patrimonio di tutti, non solo della guardia costiera e delle istituzioni che operano sul mare, ma anche degli operatori privati degli stabilimenti balneari che garantiscono il presidio di salvataggio utilizzando il personale formato della società nazionale salvamento. Da questo punto di vista c’è la massima sinergia per disincentivare ogni situazione di pericolo". Il comandante ha poi spiegato la grande sensibilità al tema della sicurezza della navigazione. Anche ieri mattina il personale della capitaneria ha eseguito verifiche sulle dotazioni di sicurezza dei natanti e in alcuni casi ha anche rilasciato il bollino blu che certifica la regolarità di bordo. Confermata anche l’attività preventiva di sensibilizzazione nei confronti degli operatori balneari. "Si sono dimostrati pronti per affrontare la stagione in sicurezza". Il tenente di vascello Miche Profumo capo servizio operativo ha spiegato che in questi giorni saranno attivi la Motovedetta SAR adibita ad attività di ricerca e soccorso, una motovedetta di polizia marittima e il battello classe Bravo.

Marcello Iezzi