Controlli sulle strade: le zone interessate dagli autovelox

Gennaio, ecco dove la polizia locale di Monteprandone posizionerà l’autovelox. Giovedì 5 gennaio dalle 13,30 alle 17,00, lungo la Salaria in contrada San Donato; sabato 14 dalle ore 10 alle 13 sulla Salaria in contrada Sant’Anna; venerdì 27 dalle 10 alle 13 in via Scopa e martedì 31 dalle 13,30 alle 17 sulla Salaria angolo via Fosso Nuovo. In territorio di Massignano l’autovelox sarà attivo lungo la statale Adriatica il giorno 13 e il 25, e lungo la provinciale Valmenocchia il giorno 18 e il 31. In questo comune, servito dagli agenti di polizia locale dell’associazione Monti Azzurri, non vengono indicate le fasce orarie. Altro discorso è Ripatransone, dove la polizia dei Monti Azzurri presta servizio il mercoledì e il venerdì e gli autovelox interessano strade comunali e provinciali. Particolare attenzione alla Valtesino, dove le pattuglie insistono maggiormente, ma occhio anche sulle comunali.