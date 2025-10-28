"Controlli sull’Irap per finanziare i servizi"

Dopo i quasi tre milioni di Unicredit e fondo di solidarietà ora tocca all’Irap. Il Comune di San Benedetto sta proseguendo un lavoro di verifica e recupero delle risorse economiche che gli spettano, con l’obiettivo di individuare eventuali somme da reinvestire nei servizi alla città. E’ uno dei prinicipali indirizzi dettati dall’assessore al Bilancio Domenico Pellei e, tra le azioni in corso, l’amministrazione ha avviato anche un controllo sull’Irap riferita al personale e alle attività dell’Ente.

Pellei spiega il senso dell’operazione: "Si tratta di un’azione concreta di responsabilità amministrativa. Non ci siamo limitati a gestire l’esistente, ma abbiamo scelto di analizzare con attenzione ogni voce di bilancio, per far emergere tutte le potenzialità economiche che spettano al nostro Comune". Negli ultimi mesi l’Ente ha già concluso due operazioni significative. La prima riguarda la transazione con UniCredit, dalla quale sono stati recuperati oltre due milioni di euro legati a un contratto di swap. La seconda è il ricalcolo del Fondo di Solidarietà comunale, che ha portato un’entrata aggiuntiva di circa 750mila euro. L’assessore Pellei aggiunge: "La verifica sull’Irap rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione e potrà generare un nuovo flusso di risorse da destinare alle necessità della città". Gli uffici stanno valutando eventuali crediti derivanti da versamenti non dovuti o da possibili compensazioni. Secondo quanto spiegato, l’attività di controllo rientra in una più ampia revisione della gestione economico-finanziaria dell’Ente, orientata a verificare la correttezza delle somme versate e delle entrate ricevute. L’obiettivo è assicurare una fotografia aggiornata e precisa dei conti comunali.

"I risultati ottenuti con UniCredit e con il Fondo di Solidarietà dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta: serietà, competenza e visione strategica", afferma Pellei. Una dichiarazione che conferma l’intenzione di proseguire nella direzione del monitoraggio costante delle poste di bilancio e la volontà di evitare di perdere risorse per strada. L’assessore conclude: "Continuiamo a lavorare per una gestione trasparente e responsabile, nella consapevolezza che ogni euro recuperato rappresenta un investimento nel futuro della nostra città". Il controllo sull’Irap sarà completato nei prossimi mesi, con la possibilità di ulteriori risorse da destinare a capitoli di spesa già individuati.

Emidio Lattanzi