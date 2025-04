Controllo della velocità lungo la Mezzina

Martedì scorso, la polizia provinciale ha disposto un servizio di controllo della velocità lungo la strada provinciale 43 Mezzina, in contrada Valentino, nel territorio di Castel di Lama. Un provvedimento che ha suscitato diverse reazioni, alcuni automobilisti hanno sottolineato che sarebbe auspicabile che la Provincia prima di installare e utilizzare dispositivi di controllo della velocità risistemasse il manto stradale. "Va bene il controllo della velocità per la sicurezza – dichiarano – ma in un’ottica di prevenzione sarebbe auspicabile anche la sistemazione della strada, dell’asfalto innanzitutto, della frana in prossimità di contrada Valentino, che è lì da anni, da quando sono stati abbattuti i pioppi e infine sarebbe utile anche ripulire le scarpate e la rotatoria, dove l’erba cresce a dismisura, coprendo addirittura i segnali stradali verticali". La strada Mezzina, nei primi tre chilometri, dalla rotatoria della Salaria, fino alla rotatoria di Villa Valentino è impraticabile, piena di buche e avvallamenti, che spingono le auto, che provengono da Castel di Lama in direzione Offida a manovre azzardate e ad invadere l’altra corsia. Inoltre sarebbe giunto il momento di risolvere il cedimento della carreggiata in prossimità di contrada Valentino, che dopo il taglio dell’albero sta sprofondando. E’ necessaria inoltre la manutenzione ordinaria, il taglio dell’erba. Gli automobilisti chiedendo il taglio dell’erba e la pulizia delle zanelle. In particolare, segnalano la necessità di interventi per garantire la sicurezza e la pulizia dei marciapiedi e delle strade, soprattutto per prevenire potenziali pericoli legati alla crescita incontrollata di vegetazione. m.g.l.