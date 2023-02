Controllo pubblico e Picenambiente Si riapre il dibattito sul futuro

Anno nuovo, discussioni nuove in comune? Nient’affatto. A tenere banco, da qui ai prossimi mesi, saranno proprio le questioni annose, su cui si gioca la tenuta delle amministrazioni perché ne coinvolgono l’ambito prettamente tecnico quanto quello legato alla trasparenza. Ed è proprio di questi giorni il ritorno sulle scene del dibattito sulla Picenambiente: una parte dei consiglieri infatti sembra intenzionata a tornare all’attacco sul controllo pubblico della società partecipata. Proprio due giorni fa, in commissione bilancio, l’assessore Domenico Pellei dichiarava di aver recepito l’orientamento – teoricamente favorevole – del comune di Monteprandone: nei prossimi giorni quindi i segretari generali dei due enti si incontreranno per discutere la questione da un punto di vista tecnico. Questa iniziativa, però, ha senso solo se coinvolge tutti i soci pubblici di Picenambiente: una trentina di comuni di cui San Benedetto è ente capofila con la sua quota del 19,36%. Sempre in commissione, comunque, il consigliere Giorgio De Vecchis ha citato l’esistenza di nuovi pronunciamenti giurisprudenziali in materia: orientamenti che sicuramente faranno da base per qualsiasi confronto futuro sull’argomento. Nello specifico, si tratta di una delibera licenziata dalla Corte dei Conti romagnola, un atto risalente al 25 gennaio con cui la sezione regionale di controllo si esprime sui rapporti esistenti fra il comune di Forlì e alcune sue partecipate. A più riprese, il collegio sottolinea una posizione destinata a fare, in qualche modo, diritto. Un orientamento, recita la delibera, "circa la sussistenza del controllo pubblico con assoggettabilità alla disciplina del Testo Unico delle Società Partecipate qualora i soggetti pubblici (cumulativamente considerati) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure di voti o rapporti contrattuali tali da configurare un’influenza dominante, a prescindere dalla presenza di forme coordinate di controllo, sempreché non sussista un’influenza dominante del socio privato". In che modo questo pronunciamento potrebbe legarsi al caso sambenedettese? Una posizione del genere si porrebbe in totale contrasto con la sentenza del Tar Marche risalente al novembre 2019, con cui il tribunale amministrativo negava l’assoggettabilità della Picenambiente a controllo pubblico sulla base della mera presenza di una maggioranza pubblica nel pacchetto azionario. E va ricordato che la Picenambiente è per il 50,41% pubblica, anche se il socio pubblico con la quota maggiore (San Benedetto) è superato da due realtà private (Eco Nord e Deco) nel possesso delle quote. Sarà da capire, nei prossimi giorni, se il comune abbia intenzione di sposare l’orientamento della Corte dei Conti romagnola, o di proseguire per la propria strada.

Giuseppe Di Marco