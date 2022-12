Controllo pubblico Picenambiente Passa la linea del sindaco

Sul controllo pubblico di Picenambiente sarebbe stato quasi impossibile, per i – pochi, ormai – dissidenti, imporsi sul volere del sindaco Spazzafumo e della maggioranza. E infatti in consiglio comunale la maggioranza ha retto, approvando la delibera sulla razionalizzazione delle società partecipate. Una delibera che, nell’intenzione espressa mesi fa dall’asse Rivoluzione Civica-San Benedetto Viva, avrebbe dovuto qualificare la Picenambiente società a controllo pubblico. E invece non è andata così: la delibera si limita a dire che i tecnici comunali valuteranno ogni strada per annoverare la società fra le controllate comunali. In emiciclo invece volano ben altre qualifiche: "quaquaraquà", "ominicchio" e qualche altro epiteto che è meglio non riportare. Ma a prescindere dalle ire funeste del momento, è evidente che il clima politico è tesissimo, soprattutto all’interno della stessa maggioranza.

Luciana Barlocci, dai banchi di Rivoluzione Civica, si lancia in una dura reprimenda indirizzata al sindaco e alla maggioranza, votando contro la delibera: "Ad agosto – dice la consigliera – le liste Rivoluzione Civica e San Benedetto Viva si incontrarono con il sindaco per mettere a posto la questione. Da quell’incontro di maggioranza si decise all’unanimità di andare avanti verso il controllo pubblico. Ad un certo punto questa volontà si è spenta, anche se questa amministrazione si è esposta in modo importante. Siamo arrivati a dicembre: oggi sarebbe stato necessario fare chiarezza, e le sollecitazioni sono state tante. Una grande amministrazione si vede anche dalle scelte impopolari, invece noi stiamo solo perdendo credibilità". All’opposto, il parere del capogruppo di Rivoluzione Civica: "Noi di fatto siamo partiti da zero – asserisce Simone De Vecchis – e siamo arrivati ad una delibera che dà mandato all’ufficio partecipate di vagliare tutte le strade per qualificare la Picenambiente come società a controllo pubblico. Sarebbe stato necessario muoversi prima, ma ora la volontà dell’Amministrazione comunale è chiara. La soluzione ora è andare per gradi in quella direzione". Immancabile l’attacco di Giorgio De Vecchis, che non dà alcun credito agli annunciati patti parasociali fra i sindaci per sancire il controllo pubblico. "Quella dei patti parasociali è una scusa – spiega il consigliere del misto – Qui si sta rinunciando a controllare la società, quando è un obbligo di legge. Picenambiente è stata istituita sulla base del controllo pubblico, non è un caso che i soci pubblici rappresentino la maggioranza delle quote".

Giuseppe Di Marco