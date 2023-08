Controvento, magia e sport al Pianoro

Il pianoro di colle San Marco e colle San Giacomo hanno fatto ieri il pieno con Controvento, il festival dell’aria in scena in questi giorni. Oltre ad escursioni e passeggiate, la mattinata a San Marco è stata scandita dalle esibizioni dei cani addestrati, dalla falconeria, dagli aquiloni acrobatici, dai laboratori di Anffas e Avis, dallo sci sull’erba. La parte del leone l’hanno fatta lo spettacolo equestre, le evoluzioni in bike, gli aquiloni e il Color Day che nel pomeriggio ha regalato momenti di festa a tutti i presenti. Intensa anche l’attività programmata a colle San Giacomo dove si sono levati gli aquiloni giganti. Oggi appuntamento alle 21,30 alla cava Giuliani con la Compagnia dei Folli che si ispira a Tolkien. Nello stesso sito domani alle 21 è il concerto d’arpa celtica e bartica Harpe Mundi con Vincenzo Zitiello. Appuntamento poi giovedì 31 con Fabrizio Bosso Quartet in concerto (ore 21,30). Info 3881085220.

p. erc.