Convegno a Villa Picena, nuove opportunità nella gestione delle neoplasie del pancreas

Domani, dalle 8.30, l’hotel Villa Picena di Colli ospita il convegno dal titolo ‘Ecoendoscopia ed Ercp nel Piceno: nuove opportunità nella gestione multidisciplinare delle neoplasie del pancreas e delle vie biliari’. L’appuntamento, organizzato da Filippo Antonini, responsabile dell’unità operativa dipartimentale di gastroenterologia e endoscopia interventistica dell’Ast di Ascoli, ha come obiettivo l’approfondimento delle neoplasie del pancreas e delle vie biliari. Relatori saranno i medici delle unità operative coinvolte quotidianamente nella gestione di queste malattie di entrambi gli ospedali Piceni, in un’ottica di integrazione multidisciplinare. "Le patologie del pancreas e delle vie biliari sono subdole e in aumento con una diagnosi purtroppo spesso tardiva che porta a gravi conseguenze per i pazienti" spiega Antonini.