Convegno in ospedale Esperti a confronto sull’emicrania

Si intitola ‘Emicrania – Professionisti a confronto’ l’incontro a carattere divulgativo che avrà luogo il 3 febbraio a partire dalle 16 alla sala ‘Convegni’ dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’. Sulla patologia, che in Italia è terza per incidenza e addirittura seconda per potere disabilitante, è stato avviato un progetto di sensibilizzazione: l’iniziativa, voluta dalla Fondazione Onda, si pone l’obiettivo di informare i cittadini sulle caratteristiche cliniche della malattia. Gli interventi saranno a cura di professionisti del settore, fra cui la neurologa Donatella Petritola, la neuropsicologa Sara Tiberi, la dietista Arianna Di Berardino, la neurologa ambulatoriale Silvia Cocci Grifoni, nonché il responsabile del Servizio Nutrizione Carlo Rasetti. A partecipare saranno Cristina Paci, Giovanna Picciotti, Remo Appignanesi e il commissario straordinario Vania Carignani.