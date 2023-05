Convegno su Fracassetti

Oggi alle 17 Italia nostra organizza un convegno, nella biblioteca Spezioli, proprio per ricordare la figura di Giuseppe Fracassetti e sollecitare il recupero del suo monumento funebre al cimitero cittadino: "L’Italia è un paese che dà l’impressione di essere senza memoria; ama poco la storia. È anche per questo che oggi il monumento dedicato a Fracassetti si trova in pessime condizioni. Ogni persona che ha a cuore il patrimonio storico e culturale della città dovrebbe desiderare che sia restaurato e mantenuto vivo nella memoria", sottolineano i referenti di Italia Nostra che ha avviato una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulla necessità di procedere al restauro del monumento funebre.