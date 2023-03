Convegno sulle sfide dell’agricoltura

Si parlerà di "rivoluzione contadina" il 19 marzo (ore 15) presso la sala Polifunzionale del Comune di Montegallo, in occasione del primo convegno organizzato dall’associazione omonima, impegnata a creare le condizioni per una "concreta e corretta applicazione del principio della libera iniziativa economica sancito e garantito dall’articolo 41 della Carta Costituzionale". Altro obiettivo è favorire la crescita delle imprese agricole attraverso lo sviluppo di iniziative che offrano schemi gestionali, economici e giuridici in linea con la sostenibilità delle transizioni in atto ed idonei al superamento delle criticità indotte dalla presenza eccessiva di fauna selvatica, dalle variazioni climatiche e dalla crisi internazionale. Verranno esaminati argomenti come le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell’agricoltura nell’areale dei Sibillini.