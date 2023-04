"Convento di San Domenico, affreschi e opere da salvare"

Salvaguardare gli affreschi e le opere artistiche presenti nel convento di San Domenico. Italia Nostra attraverso una lettera aperta firmata da Gaetano Rinaldi, presidente della sezione di Ascoli, e rivolta a sindaco, direttore della Pinacoteca civica, soprintendente Marche sud, ha voluto alimentare una riflessione sulla situazione legata ai dipinti presenti nel complesso. "Sembra che quello che resta della chiesa e dei locali del convento verrà utilizzato – si legge tra le righe –, con fondi del cosiddetto Pinqua, per realizzare una housing sociale intergenerazionale volta ad ospitare gli studenti della locale scuola di architettura e design nonché persone della terza età. Non si sa ancora, invece, quale destinazione si intende riservare al chiostro del Convento dove sono ancora presenti affreschi realizzati da Sebastiano Ghezzi, padre di Giuseppe, accademico di San Luca e segretario di quella ‘Dotta Assemblea’, e ai locali contigui al chiostro dove sono presenti o almeno erano presenti preziosi affreschi realizzati. Di questi, purtroppo, non si riesce a conoscere lo stato di conservazione e se esistono ancora. Mai, infatti, ne è stata consentita la visione. Non risulta, peraltro, che nel tempo siano state effettuate indagini sull’origine e sull’autore delle opere e sul loro stato di conservazione. Manca addirittura anche una minima documentazione fotografica".

Una serie di opere di indubbio valore, apparentemente lasciate in completo stato di abbandono. Ridonare linfa vitale e consentire a tali bellezze artistiche di tornare ad essere ammirate, secondo la sezione, potrebbe passare per una possibile fruizione pubblica almeno di una parte dell’antico convento e, in particolare, del chiostro con tutti i locali attigui. Qui potrebbero essere ancora presenti degli affreschi.

"In questi locali si potrebbe realizzare il centro di documentazione della pittura di Carlo Crivelii e dei Crivelleschi – prosegue Italia Nostra – per consentire una ricostruzione con metodi innovativi della triste vicenda della dispersione delle troppe opere del grande pittore veneziano, di cui per vario tempo non si è compresa la grandezza. È augurabile che, nell’immediato, si accerti almeno lo stato di conservazione degli affreschi presenti nell’antico refettorio del convento e si indaghi sulla eventuale presenza in altri locali di altri affreschi coperti da intonaci o tinteggiature". Un ulteriore e importante tassello della storia di Ascoli da riportare alla luce.

Massimiliano Mariotti