Convocazione in nazionale per Maria Lucia Bonfigli

Un’altra giovanissima schermitrice fermana vola in nazionale. La 17enne fiorettista dell’Accademia della Scherma Fermo, Maria Lucia Bonfigli, è stata infatti convocata dalla Federazione Italiana Scherma a Salerno al raduno collegiale Scherma Futura 2024. Su indicazione del commissario tecnico delle azzurre di fioretto, le migliori 6 fiorettiste del 2006 si ritroveranno, infatti, per una due-giorni di lavoro agli ordini dello staff della nazionale e dei tecnici convocati. Il "Progetto Scherma Futura 2024" è uno dei più importanti progetti della Federazione Italiana Scherma che, nei suoi centri periodici di formazione dei giovani talenti, seleziona nell’arco della stagione i migliori atleti under 18 del panorama nazionale per raduni collegiali. La convocazione della Bonfigli premia il continuo lavoro quotidiano in sala scherma e i buoni risultati agonistici della giovane promessa fermana che, negli ultimi mesi, ha guadagnato moltissime posizioni nel ranking nazionale. Il primo piccolo grande traguardo della 17enne fermana è l’ennesimo riconoscimento della bontà del vivaio dell’Accademia della Scherma Fermo che si conferma ancora una volta ottima fucina di talenti nel panorama schermistico nazionale.