Cooperativa Adriatica e ippodromo guardano al turismo

La Cooperativa Adriatica, l’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, le associazioni degli albergatori e i consorzi turistici hanno unito le forze e guardano alla programmazione turistica della prossima estate. Il progetto, mirato a promuovere l’artigianato locale e il settore eno-gastronomico, è finalizzato a offrire ai turisti un’esperienza indimenticabile del territorio. Questa collaborazione che mette al centro l’ippodromo San Paolo, servirà a garantire nuova linfa al turismo marchigiano e abruzzese. "La partnership con l’ippodromo San Paolo – spiega Paolo Parmigiani, presidente della Cooperativa Adriatica – ci consentirà di condividere e sviluppare un progetto ambizioso, una visione nuova nell’ambito dell’accoglienza turistica, con una serie di servizi rivolti ai turisti in collaborazione con le associazioni albergatori, enti e consorzi turistici di Marche e Abruzzo. Tutto ciò è merito della nuova dirigenza che si sta impegnando affinché la Cooperativa possa crescere e fornire nuovi servizi". "La collaborazione con la Cooperativa Adriatica – continua Alessandro Mattii dell’ippodromo San Paolo - stimola il Cda dell’ippodromo a continuare a promuovere il nostro territorio in Italia e nel mondo e ad offrire una serata diversa per rendere indimenticabile la vacanza nelle Marche e in Abruzzo. Inoltre, da quest’anno le corse del San Paolo saranno visibili all’estero".