Coppa del Mondo . De Silvestro sul podio. Delude invece Murada

È fallito l’attacco di Giulia Murada al podio nella classifica generale di Coppa del mondo femminile. La valtellinese, seconda di un niente nella scorsa stagione dietro alla francese Emily Harrop, non si è ripetuta nelle finali di Cortina, dove ha raccolto un 7° posto sia nell’individuale che nel vertical e un quinto nella sprint di ieri vinta dalla stessa francese (confermatasi regina). Il bottino non le consente di scavalcare Alba De Silvestro (valtellinese d’adozione) , sull’ultimo posto del podio. Giulia Compagnoni è sesta. Le cose non sono andate meglio in campo maschile, dove Nicolò Ernesto Canclini ha concluso 12° la sprint per un quinto posto definitivo. Nella top ten Michele Boscacci, 9°, appena fuori Robert Antonioli, 11°. S.D.S.