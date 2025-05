Coppa Italia di Baskin, la fase finale tra oggi e domani

Oggi e domani Grottammare ospiterà la fase interregionale di Coppa Italia di Baskin. La società locale, Il Faro Basket, dopo aver conquistato il secondo posto nel campionato regionale, si accinge a sfidare le società Fortitudo Basket Rieti per il Lazio, Delfini Baskin Monopoli per la Puglia e Golfo di Policastro Baskin per la Campania. Una sfida per ottenere l’accesso alle fasi nazionali del torneo, che si terranno alla fine di giugno a Ferrara.

La Coppa Italia è un torneo nazionale riservato alle società di Baskin che operano da non più di tre anni e hanno ottenuto i migliori risultati in ambito regionale; una vetrina quindi per le società che stanno muovendo i primi passi in campo agonistico. Le quattro squadre, che rappresentano il Centro e Sud Italia, disputeranno i primi due incontri di qualificazione oggi dalle ore 15.30 nella palestra del ‘Fazzini – Mercantini’ mentre le finali si svolgeranno domani al Palasport ‘Speca’ di San Benedetto dalle ore 9.30.

Tutte le gare sono ad accesso libero e la società organizzatrice conta su un nutrito numero di appassionati presenti. L’evento sarà un nuovo banco di prova per la squadra locale e un’occasione per incontrare squadre che militano nei campionati regionali.