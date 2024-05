Coppa Italia Eccellenza. Brilla la prima squadra dell’Ascoli femminile

Una delle pochissime note liete di questa stagione del Picchio resta quella legata ai risultati della prima squadra femminile. Il percorso della ‘rosa’ dell’Ascoli prosegue a gonfie vele nella fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza. Le bianconere si sono aggiudicate anche il secondo incontro, battendo 2-1 (reti di Nepi e Cerqueti) il Vivi Altotevere Sansepolcro, restando al primo posto in classifica a punteggio pieno dopo l’altro successo precedentemente ottenuto contro l’Academy Sabates per 4-1. L’under 14 maschile di Bonfiglio invece ha chiuso al quarto posto nel 12esimo torneo dell’Infiorata, andato in scena a Paduli. Dopo aver superato il girone, l’Ascoli è finito ko 3-2 contro l’Accademia Azzurri di Frosinone in semifinale. Nella successiva finalina per il terzo posto è poi arrivata un’altra sconfitta, stavolta per 4-1, contro il Pescara. I giovani bianconeri hanno comunque onorato una delle manifestazioni sportive giovanili più seguite.