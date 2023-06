Coppa Paolino-Teodori Ecco la cronoscalata show

Le cento torri scaldano i motori per la 62esima edizione della Coppa Paolino-Teodori, imperdibile appuntamento sportivo dell’estate ascolana. Quella in programma sabato 17 e domenica 18 giugno sarà ancora una volta una tappa avvincente del campionato europeo della montagna. "Siamo pronti ad abbracciare di nuovo la Coppa Paolino-Teodori – commenta il sindaco Marco Fioravanti nel corso della conferenza tenuta ieri mattina nella sala De Carolis-Ferri –. Grazie al lavoro fatto da una grande squadra. C’è questa sinergia tra comune, Automobile Club e tutti coloro che collaborano. Per noi questo è molto importante perché stiamo puntando sugli eventi sportivi attrattivi. Un modo per promuovere la città attraverso lo sport".

"Questa coppa rappresenta un’eccellenza grazie alla presenza del campionato europeo – aggiunge l’assessore allo sport Nico Stallone –. Siamo profondamente grati a questa tradizione che la città ha all’interno del mondo dell’automobilismo. Quando parliamo di questa gara la cosa bella è ricordare quanto venga rievocato in termini di ricordi legati a periodi diversi della storia della città. Ringrazio il Coni. Ci siamo candidati non a caso a Città europea dello sport 2025 anche grazie al lavoro dell’Automobile Club". Prezioso il supporto offerto dalla regione Marche. "I 62 anni di storia rende questa manifestazione longeva – dichiara l’assessore allo sport regionale Chiara Biondi –, questa è una delle corse più caratteristiche del mondo delle cronoscalate. Questi eventi riescono a veicolare al meglio l’immagine di Ascoli, consentendo di favorire l’arrivo di importanti risorse economiche".

Un lavoro incessante portato avanti durante tutto l’anno per cercare di allestire al meglio la competizione. Saranno ben 12 le nazioni europee rappresentate con i vari piloti in gara. "Lavoriamo 365 giorni all’anno per questo evento – sostiene Pierluigi Terrani, direttore sportivo dell’Automobile Club Ascoli-Fermo –. L’obiettivo prossimo è portare tutto il campionato europeo qui ad Ascoli per festeggiare il titolo in una 3 giorni che da tempo stiamo cercando di organizzare".

Presente anche il presidente Ivo Panichi che ha sottolineato il grande impegno profuso dai volontari che saranno impegnati nell’allestimento della gara e durante il corso della competizione. Immancabile l’appoggio del Coni. "La regione ha inserito questo evento tra le 15-20 manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale – spiega il presidente del Coni Marche Fabio Luna –. Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di mettere in scena questa competizione. Qui si porta avanti la storia di una città, di una federazione e di un gruppo che lavora per l’organizzazione. Lo sport può contribuire in maniera forte alla crescita di una comunità".

Massimiliano Mariotti