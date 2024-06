Coppa Paolino Teodori nel calendario Supersalita

Torna per la 63esima edizione la Coppa Paolino Teodori che si terrà dal 28 al 30 giugno a Colle San Marco. La novità dell’anno è l’inserimento della competizione nel calendario italiano ‘Supersalita’ ideato da Acisport, un campionato tutto nuovo che comprende sette gare d’élite distribuite sul territorio nazionale. Le iscrizioni per i piloti sono già aperte, e la chiusura è prevista mercoledi 19 giugno per i piloti della gara internazionale e lunedì 24 per i piloti della gara tricolore. Alla presentazione, presente anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, l’assessore allo sport Domenico Stallone. "Si tratta di una manifestazione importante – afferma il primo cittadino ascolano – per mantenere viva la memoria, per dare una motivazione di crescita turistica alla montagna di colle San Marco, e anche perché proprio ora siamo città europea dello Sport. Se abbiamo questo riconoscimento è anche grazie alla Coppa Paolino Teodori che porta valore a livello nazionale. Così Ascoli può diventare una città importante a livello italiano, così apriamo il nostro territorio all’esterno".

A sostenere la competizione e presentare l’evento tanti volti noti della città: Novella Calvelli del consiglio di amministrazione Fondazione Carisap, Gino Sabatini presidente della Camera di commercio Marche, Fabio Luna presidente Coni marche, il fiduciario provinciale Acisport Paolino Teodori, il presidente dell’Automobile club Ascoli Piceno-Fermo Ivo Panichi e per il gruppo sportivo AC Ascoli il presidente Giovanni Cuccioloni. È con l’intervento del direttore di gara, Fabrizio Bernetti, che ci si rende conto della portata dell’evento: il coinvolgimento di personale volontario e specializzato conta 250 persone che nel weekend coprono tutte le necessità che l’evento richiede dal punto di vista tecnico, della sicurezza, dell’ospitalità e della comunicazione. 230 i piloti, circa 800 gli addetti che li assistono.

E la ricaduta economica di un evento di tale portata non passa inosservata: "Ultimamente quello che distingue la nostra regione – commenta Fabio Luna presidente Coni Marche – sono i grandi eventi sportivi frutto di un ottimo gioco di squadra, di dirigenti che con passione stanno facendo del loro meglio, rispettando le nuove norme, anche quando si fa fatica a comprenderle. Le ricadute economiche per gli eventi sportivi sono importantissime, per questo stiamo lavorando con l’Università Politecnica delle Marche per realizzare uno studio che quantifichi questa ricaduta, sia diretta che indiretta, analizzando tutta la filiera e tutta la componente economica che questi eventi comportano. E infatti, come Coni, anche quest’anno abbiamo inserito l’evento tra le 21 manifestazioni con importante ricaduta strategica per il territorio".

Anche quest’anno la Coppa Paolino Teodori verrà seguita da Acisport TV sul canale 228 di Sky e riproposta in diverse emittenti sui vari magazine sportivi. Ottavia Firmani