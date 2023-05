Coppa Paolino Teodori Torna la cronoscalata

Cresce l’attesa, in città, per la 62esima edizione della Coppa Paolino Teodori, la storica cronoscalata da colle San Marco a San Giacomo, in programma dal 16 al 18 giugno. La gara in salita ascolana torna ad essere valida per il Campionato Europeo della Montagna (sarà la dodicesima volta): una titolazione importante che farà accendere i riflettori sul Piceno, attrazione per tanti appassionati dei motori, oltre all’indubbio significato di promozione per il territorio. Le iscrizioni dei piloti per la gara sono già aperte e si chiuderanno per i concorrenti dell’Europeo alle 24 di mercoledì 7 giugno, mentre per il Campionato Italiano Civm e Tivm alle 24 di lunedì 12 giugno. Attese anche tante iscrizioni da parte dei piloti stranieri. L’Automobile Club di Ascoli e Fermo e il gruppo sportivo della stessa Aci stanno definendo i dettagli per l’evento, che sarà supportato dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione Marche. La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 16 giugno con le verifiche sportive e tecniche che si svolgeranno nella zona di partenza sul colle San Marco, dove sono situate l’area paddock, la direzione gara e tutti i servizi relativi. Sabato 17 giugno si disputeranno le prove ufficiali su due turni, ad iniziare dalle 9, con la gara che scatterà domenica 18 giugno sempre alle 9 e si disputerà su due manche. Il percorso di gara, ovviamente, sia il sabato per le prove che la domenica per la gara, verrà chiuso al traffico già dalle 8. L’automobilismo in salita rappresenta, nella sua genuinità sportiva, una grande tradizione per il comprensorio ascolano: richiama grande passione popolare, permette la vicinanza ai campioni ed alle vetture protagoniste. Uno sport che proviene dall’antichissima tradizione delle corse su strada sbocciate fin dall’inizio del Novecento, quando sono nate e si sono sviluppate le affascinanti sfide automobilistiche a cronometro, fino all’evoluzione e lo spettacolo fornito ora dai piloti dei bolidi moderni, che si affiancano agli amatori che animano le cilindrate minori, insostituibile ossatura di questa specialità. La prossima gara di giugno si svolge a dieci anni di distanza dalla 52esima edizione che, nel 2013, rappresentò l’attesissimo ritorno della Coppa Paolino Teodori nel novero del calendario europeo, grazie al notevole impegno del Gruppo Sportivo e dell’Automobile Club ascolano.

Matteo Porfiri